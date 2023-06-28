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НовостиОбщество28 июня 2023 14:34

Волгоградские врачи спасли пациентку с инфарктом миокарда

Женщине провели тромболизис
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Врачи спасли пациентку.

Врачи спасли пациентку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградские врачи больницы №25 спасли жизнь женщине с острым инфарктом миокарда. Пациентку доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. Время шло на минуты. Медики оперативно поставили диагноз и приняли решение провести тромболизис.

- При поступлении в больницу скорой медицинской помощи № 25, женщина сразу была направлена в ангиографическую операционную, где ей сделали транслюминальную баллонную ангиопластику со стентированием артерии, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава.

Благодаря введению препарата, удалось избежать некроза. Женщина несколько дней находилась в стационаре. Затем ее перевели в отделение и в настоящий момент волгоградку выписали домой.