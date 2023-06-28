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НовостиПроисшествия28 июня 2023 12:24

Под Волгоградом наркоман выпрыгнул из окна и сел в тюрьму на пять лет

Мужчину обвинили в хранении наркотиков
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Приговор не вступил в силу.

Приговор не вступил в силу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 июня Суровикинский районный суд вынес приговор 38-летнему мужчине, который после употребления наркотических веществ выпрыгнул из окна и остался жив. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, виновнику дали 5 лет колонии общего режима. Этот случай произошел в апреле 2023 года. Тогда осужденный купил через интернет N-метилэфедрон и хранил наркотик дома.

- После инъекции запрещенным веществом у мужчины начались галлюцинации, в результате которых он начал выбрасывать из окна шприцы, наркотические средства, а впоследствии сам выпрыгнул со второго этажа многоквартирного жилого дома, - уточнили в надзорном ведомстве.

Полицейские обнаружили на месте происшествия наркотики. За их приобретение и хранение мужчина получил срок. Приговор не вступил в силу.