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НовостиПроисшествия28 июня 2023 11:20

В жестком ДТП под Волгоградом пострадали трое детей и женщина

На трассе столкнулись «Мерседес» и «Шевроле Авео»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На дороге столкнулись две машины.

На дороге столкнулись две машины.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

28 июня в жестком ДТП на трассе Волгоградской области пострадали трое детей и женщина. Авария произошла в Камышинском районе в полночь. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, столкнулись следующие транзитом «Мерседес» и «Шевроле Авео».

- По предварительной информации, 37-летний водитель автомашины «Мерседес» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение, - уточнили в полиции региона.

Машины врезались друг друга лоб в лоб на полной скорости. В итоге травмы получили пассажиры «Шевроле» - 7-летняя девочка, 12-летний мальчик и подросток 14 лет. Также в больницу госпитализировали женщину 57 лет.

ГАИ напоминает автомобилистам о ПДД.