В Волгоградской области 1 июля может стать Днем ветеранов боевых действий

В регионе планируют ввести День ветеранов боевых действий Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Депутаты Волгоградской областной думы подготовили законопроект, по которому в регионе может появиться новая памятная дата. Парламентарии предлагают ввести День ветеранов боевых действий. Отмечать его планируют 1 июля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на проект поправок в закон «О памятных датах».

В пояснительной записке к документу отмечается, что нет отдельной памятной даты, объединяющей ветеранов боевых действий разнообразных военных кампаний.

- Но, наша земля, наш регион может и должен гордиться своими защитниками, мы должны знать и помнить каждого земляка, кто защищал и продолжает защищать интересы нашего Отечества, в том числе в современных военных конфликтах: контртеррористической операции на Северном Кавказе, боевых действия в Абхазии, Южной Осетии и в Сирии, в ходе Специальной военной операции, - уточняется в пояснительной записке.

Сообщается, что в восьми регионах Российской Федерации 1 июля уже является Днем ветеранов боевых действий. Памятная дата отмечается в Севастополе, Саратовской, Московской, Ленинградской, Иркутской, Белгородской, Амурской областях, Республике Коми.