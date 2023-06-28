Под Волгоградом сбитая машиной корова придавила пастуха

Пострадало ни в чем неповинное парнокопытное и мужчина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новоаннинском районе Волгоградской области произошло ДТП, в котором пострадали не только автомобили и люди, но и парнокопытные. 19-летняя девушка на иномарке наехала на корову, от чего пострадал пастух. Об этом происшествии сайту volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Накануне, 27 июня, примерно в восемь часов вечера девушка, управляя автомобилем Hyundai Elantra, в районе поселка Панфилово сбила корову, которая со стадом возвращалась с пастбища.

Помимо несчастного ни в чем неповинного животного, пострадал и 57-летний пастух, который шел рядом с коровой и в момент удара, она придавила его. Мужчину с травмами доставили в больницу.