Житель Волгограда проведет в колонии 6 лет за ложное минирование отдела полиции

Решение суда не вступило в законную силу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор 47-летнему мужчине. Волгоградец отправится в колонию за ложное сообщение о минировании отдела полиции №2 и угрозы расправы над сотрудником МВД.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в суде, 27 марта 2023 года мужчина, будучи пьяным, позвонил в службу «112» и сообщил, что в отделе полиции №2 готовится взрыв. В этот же день житель Волгограда устроил дебош. Полицейские пытались угомонить нетрезвого хулигана, который ответил матерной бранью и угрозой расправиться с одним из сотрудников МВД.

Мужчина на суде полностью признал виду в обоих случаях и раскаялся. Его наказали лишением свободы сроком на 6 лет 1 месяц в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.