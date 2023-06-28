В Волгограде пенсионерка перевела телефонным мошенникам 4 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело. Фото: Александр ПАНОВ

Полиция Волгограда разыскивает мошенников, обманувших 75-летнюю наивную женщину на 4 миллиона рублей. Пенсионерка под страхом перевела аферистам все свои сбережения и лишь после этого поняла, что стала жертвой обмана. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, преступники используют старую схему – звонят старикам, сообщают о якобы попытках оформления кредита и убеждают перевести сбережения на «безопасный счет». Ровно так обманули жительницу Советского района.

- По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Полицейские устанавливают личность мошенника, - уточнили в полиции региона.

Жителей просят быть бдительными, не доверять незнакомцам по телефону, обращаться в отделение банка в случае возникновения сомнительных ситуаций.