В Волгограде 3-летняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна

Девочку доставили в больницу Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Тракторозаводском районе Волгограде пострадала девочка, выпавшая из окна. Происшествие случилось днем 27 июня. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 3-летняя девочка была дома вместе с мамой. В какой-то момент женщина отвлеклась, в это время ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала. Малышка упала из окна квартиры первого этажа.

Скорая помощь доставила девочку с травмами в больницу. Полицейские проводят проверку по факту происшествия.

- Сотрудники полиции напоминают об опасности открытых окон. Помните: даже самые надежные москитные сетки не способны выдержать вес ребенка, - напомнили в региональном главке МВД.

Напомним, это далеко не первый случай выпадения детей из окон за последние месяцы в Волгоградской области. 13 июня во Фролово 2-летний мальчик упал с пятого этажа. В начале июня 4-летняя девочка выпала из окна на первом этаже в Волжском. В мае 4-летний мальчик облокотился на москитную на четвертом этаже в Тракторозаводском районе и упал вниз, к сожалению, ребенок скончался в больнице.