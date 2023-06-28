В Волгограде изменятся условия получения детских пособий

Ранее привилегии касались только неработающих матерей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде изменят правила оформления и получения детских пособий. К примеру, теперь получать выплату по уходу за ребенком смогут получать даже вышедшие на работу матери. Об этом сообщает администрация Волгограда.

Нововведения вступают в силу в соответствии с новыми поручениями Президента России Владимира Путина по выплате детских пособий. По новым условиям, пособие по уходу за ребенком до полутора лет мама продолжит получать даже в том случае, если она выйдет на работу. А вот пособие по уходу за ребенком с инвалидностью родители будут получать даже при частичной занятости.

Стоит отметить, что право на такие выплаты имели только неработающие волгоградцы.