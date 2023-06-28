«Ситиматик-Волгоград»: как открыть лицевой счет или внести в него изменения

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) напоминает жителям региона какой пакет документов нужен, чтобы открыть лицевой счет или внести в него изменения.

Для открытия лицевого счета:

1. Заявление установленного образца ООО «Ситиматик-Волгоград».

2. Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение (квартира, дом).

3. Адресная справка, выданная Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области.

Для внесения изменений в лицевой счет:

1. Заявление установленного образца ООО «Ситиматик-Волгоград».

2. Адресная справка Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области.

Бланк заявления можно скачать на сайте ООО «Ситиматик-Волгоград.

Чтобы получить адресную справку Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области, необходимо обратиться на сайт 34.мвд.рф или в любой отдел по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области. Контактная информация о подразделениях по вопросам миграции.

Важно: справку может только собственник жилого помещения.

Сформированный пакет документов можно направить любым удобным способом:

- через участки по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК (только для жителей г. Волгограда), адреса и режим работы можно уточнить на сайте.

- через участки по работе с населением ПАО «Волгоградэнергосбыт» (для жителей всех районных центров Волгоградской области и г. Волжского). Адреса и режим работы доступны на официальном сайте регоператора в разделе «Документы и информация для физических лиц».

- на информационном портале: https://моймрц34.рф. Телефон горячей линии ООО «МРЦ»: 8 (8442) 326-000 (понедельник-пятница с 08:00-17:00);

- через форму обратной связи на официальном сайте регионального оператора по обращению с ТКО.

Обратиться лично можно по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.40 (3 этаж, здание отделения дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», вход с противоположной стороны),

Режим работы: пн.-чт.: 08:00-17:00, пт.: 08:00-16:00 (обеденный перерыв: 12:00-12.48).

Телефоны для справок ООО «Ситиматик-Волгоград»: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 (ежедневно с 08:00 до 20:00).

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