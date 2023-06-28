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НовостиПолитика28 июня 2023 9:17

Участника СВО из Волгоградской области наградили медалью «За отвагу»

Николай Кирюхин сейчас находится в зоне специальной военной операции
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: администрация Таловского сельского поселения

Фото: администрация Таловского сельского поселения

Жителя Волгоградской области за проявленное мужество в ходе специальной военной операции наградили медалью «За отвагу». Государственная награда была присвоена уроженцу села Таловка Николаю Кирюхину. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Камышинского района.

В настоящее время Николай Кирюхин находится в зоне специальной военной операции. На прошлой неделе он встретился с земляками, когда из Камышинского района был отправлен гуманитарный груз для военнослужащих.

- Мы гордимся за нашего односельчанина. Здоровья крепкого тебе! Береги себя, ждем скорейшего возвращения, - обратились к военному жители села Таловка.