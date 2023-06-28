Под Волгоградом женщина на «Рено» врезалась в трактор, пострадал ребенок Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Молодая автомобилистка и е 12-летняя пассажирка пострадали в результате столкновения «Рено» с трактором на трассе в Руднянском районе Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла 27 июня в 11.20 на улице Октябрьской в селе Лопуховка. 33-летняя женщина за рулем «Рено» ехала возле дома №193.

- Совершила столкновение с трактором МТЗ-50 под управлением 31-летнего водителя, который не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом в движении, - уточнили в полиции региона.

Автомобилистка и ее пассажирка попали в больницу. Им оказали необходимую медицинскую помощь.