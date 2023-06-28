Тест-драйв внедорожников, SUP-карнавал, выступление Антохи МС: программа фестиваля ULTRA100 в Волгоградской области

Антоха МС станет хедлайнером фестиваля ULTRA100. Фото: vk.com/antohamc.

В Волгоградской области в очередной раз состоится масштабный фестиваля спорта, музыки и самовыражения ULTRA100. Он пройдет в Волжском 12 и 13 августа 2023 года. Стартовала продажа билетов на двухдневный праздник. Также стало известно, какая программа активностей ждет гостей и участников фестиваля, и кто станет хедлайнером.

Площадки ULTRA100 будут работать в парке «Волжский» и на озере Круглом. Гостей масштабного праздника ждут гастро-фестиваль, Всероссийский чемпионат по брейкингу, банная деревня, палаточный лагерь, фестиваль и карнавал на SUP-досках, тест-драйв внедорожников, квадроциклов и багги, пляжная вечеринка. Хедлайнером фестиваля во время вечернего концерта станет Антоха МС.

Цена билета составляет 500 рублей. Он позволяет посетить 2 дня фестиваля. Организаторы призывают поспешить купить билеты, так как цены могут измениться.