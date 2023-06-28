Забила ногами за нравоучения: жительница Волжского убила свою мать

Следователи завели уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волжском семейная ссора привела к трагедии. 63-летняя пенсионерка 23 июня убила свою пожилую мать. Во время конфликта 91-летняя женщина стала критиковать дочь за образ жизни. 63-летняя волжанка толкнула мать, после чего нанесла несколько ударов ногами в грудь. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Спустя 2 дня жительница Волжского обнаружила свою мать мертвой и вызвала полицию. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки.

Подозреваемая была задержана. На нее завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.