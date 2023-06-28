В Волгограде братьям дали сроки за попытку сбыта пистолета Макарова

Суд вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде вынесли приговор двум братьям, которые пытались продать пистолет Макарова с боеприпасами. Мужчинам дали 12 лет тюрьмы на двоих. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального УФСБ, осужденных задержали в 2022 году в момент продажи огнестрельного оружия.

В итоге региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по статье 222 УК РФ. Суд первой инстанции признал Ткачевых виновными. Одному брату дали 8 лет колонии строгого режима, также назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Второму – 4 года колонии общего режима.

- Не согласившись с приговором суда первой инстанции, обвиняемые обжаловали его в апелляционном порядке. Ткачеву изменили приговор на 4 года 1 месяц. В остальном приговор остался без изменения, - уточнили в региональном УФСБ.