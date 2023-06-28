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НовостиОбщество28 июня 2023 7:20

В Волгоградской области введен оранжевый уровень опасности на ближайшие два дня

Шторм ожидается в нескольких районах региона
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Грозы будут сверкать еще два дня

Грозы будут сверкать еще два дня

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Волгоградскую область надвигается антициклон с грозами и штормовым ветром. В связи с этим, в регионе на несколько дней введен оранжевый уровень опасности, как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Гидрометеоцентр РФ.

До 28 июня в отдельных районах Волгоградской области возможен 5-й класс горимости леса. В отдельных южных районах и местами на северо-западе области также возможна высокая пожароопасность - 4-й класс горимости.

Помимо этого Гидрометеоцентр РФ объявил до 28 июня желтый уровень опасности в регионе из-за гроз до 11.00 четверга, 29 июня. Так, до полудня в отдельных районах области вероятны сильные дожди.