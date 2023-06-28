В Волгограде депутаты увеличат список запрещенных для митингов и демонстраций мест

В Волгограде и Волжском определили места, где хотят запретить митинги и демонстрации Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Депутаты Волгоградской областной думы решили внести изменения в региональный закон «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий». Парламентарии планируют увеличить список мест, где будет запрещено проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на проект поправок.

По федеральному законодательству публичные мероприятия не разрешаются на вокзалах, в аэропортах, школах, детских садах, вузах, поликлиниках и больницах. В Волгоградской области дополнительный список запретных для митингов мест подготовлен с учетом мнений регионального Главка МВД и облпромторга и ТЭК.

Предлагается запретить публичные мероприятия в Волгограде на рынках, ярмарках, площади Павших Борцов, Аллее Героев, привокзальной площади, прилегающей к Мамаеву кургану территории напротив «Волгоград Арены», у торгово-развлекательных центров «Акварель», «Ворошиловский», «Европа Сити Молл», «Мармелад», «Парк Хаус», «Пирамида», «7 звезд». Могут отменить шествия и демонстрации на расстоянии 150 метров от «Волгоград Арены» за 3 часа до и через 3 часа после проведения матчей. Депутаты облдумы подготовили перечень мест, где нельзя проводить публичные мероприятия, и для в Волжского. В перечне - территории ТРЦ «ВолгаМолл», «Планета Лето», площадь имени Танича и Комсомольская площадь.

При этом запрет не будет распространяться на мероприятия Дня Победы, Дня России, Праздника Весны и Труда, Дня народного единства, Дня победы в Сталинградской битве, Дня Октябрьской революции, а также на совершение богослужений и других религиозных обрядов и церемоний.

Поправки в региональный закон депутаты должны принять на ближайших заседаниях.