Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области о полезных фруктах июня

Волгоградцам рекомендуют кушать персики, абрикосы, нектарины Фото: Олег УКЛАДОВ

В магазинах и на рынках Волгоградской области с наступлением лета полно полезных фруктов. В июне жителям региона особенно рекомендуют обратить внимание на персики, нектарины, абрикосы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Роспотребнадзора, в первый месяц жаркого сезона стоит включать в рацион эти продукты.

Так, персики богаты цинком и магнием, витамином Е. В абрикосах много сахара, при этом в них немало калия, витамина А, полезного для кожи и зрения. В нектаринах, которых тоже сейчас много в магазинах, много сахара, клетчатки витаминами С, А и калия.

- Персики, абрикосы и нектарины хорошо сочетаются с сырами, молочными продуктами, птицей и мясом. Эти фрукты – отличный перекус и дополнение к завтраку: свежие ломтики добавляют в йогурты, запеканку, творог, каши, - уточнили эксперты надзорного ведомства.

Стоит помнить, что людям с аллергией лучше исключить эти фрукты их своего рациона.