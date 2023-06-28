В Волгограде создали отделения Всемирного русского народного собора

Фото: Волгоградская епархия

В Волгограде учредили региональное отделение Всемирного русского народного собора. Его первое собрание прошло при участии митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградской епархии.

Был сформирован состав волгоградского отделения Всемирного русского народного собора. В него вошли представители епархии, депутаты, чиновники, общественники. Сопредседателями были выбраны митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, сенатор Николай Семисотов и член общественной палаты Волгоградской области Лев Алферов.

Отметим, Всемирный русский народный собор был образован в 1993 году - это крупнейший в стране общественный форум. Им руководит патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.