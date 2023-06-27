Арбитражный суд в Волгограде обязал «Концессии водоснабжения» выплатить 4,7 млн рублей за загрязнение почвы

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил в полном объеме иск Росприроднадзора на «Концессии водоснабжения». Причиной судебных разбирательств стало причинение вреда почве. В Советском районе Волгограда рядом с остановкой общественного транспорта «ВолГУ» после прорыва канализационного коллектора сточные воды вытекли на землю.

Как рассказали в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, в отобранных пробах почвы была превышена концентрация загрязняющих веществ по нефтепродуктам, хлорид-иону, сульфат-иону.

Ущерб экологии был оценен в 4 миллиона 703 тысячи рублей. «Концессии водоснабжения» добровольно компенсировать его отказались. Сотрудники Росприроднадзора обратились в Арбитражный суд, который обязал возместить причиненный вред. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.