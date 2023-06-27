Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 16:09

Арбитражный суд в Волгограде обязал «Концессии водоснабжения» выплатить 4,7 млн рублей за загрязнение почвы

После порыва канализационного коллектора стоки вылились рядом с остановкой «ВолГУ»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил в полном объеме иск Росприроднадзора на «Концессии водоснабжения». Причиной судебных разбирательств стало причинение вреда почве. В Советском районе Волгограда рядом с остановкой общественного транспорта «ВолГУ» после прорыва канализационного коллектора сточные воды вытекли на землю.

Как рассказали в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, в отобранных пробах почвы была превышена концентрация загрязняющих веществ по нефтепродуктам, хлорид-иону, сульфат-иону.

Ущерб экологии был оценен в 4 миллиона 703 тысячи рублей. «Концессии водоснабжения» добровольно компенсировать его отказались. Сотрудники Росприроднадзора обратились в Арбитражный суд, который обязал возместить причиненный вред. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.