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НовостиОбщество27 июня 2023 15:45

В Волгограде за 13,6 млн рублей выкупили руины кинотеатра «Юбилейный»

Здание восстановит предприниматель из Чечни
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Чиновники обещают, что бывший кинотеатр получит новую жизнь

Чиновники обещают, что бывший кинотеатр получит новую жизнь

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде состоялся аукцион по продаже кинотеатра «Юбилейный», точнее, того, что осталось от здания. Руины в Красноармейском районе за 13 миллионов 631 тысячу рублей приобрел предприниматель из Чечни Ибрагим Джабраилов. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на протокол о результатах торгов, который опубликовал комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

Всего на торги были поданы 3 заявки. Начальная цена составляла 13 миллионов 970 тысяч рублей.

Новый собственник восстановит здание бывшего кинотеатра с сохранением его облика и в прежних границах. Сообщается, что «Юбилейный» получит новую жизнь.

- Уже разработана проектно-сметная документация — ее подготовила организация, лицензированная Минкультуры России. Проект в обязательном порядке подлежит государственной историко-культурной экспертизе, - сообщили в комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

По информации из открытых источников, Ибрагим Джабраилов является руководителем ООО «Сардострой». Фирма, зарегистрированная в Чеченской Республике, занимается строительством и ремонтом дорог, возведением жилых и нежилых зданий.

Напомним, бывший кинотеатр «Юбилейный» ранее пытались продать неоднократно. Однако покупатели на пустующее полуразрушенное здание не находились. Ранее оно принадлежало ООО «Плюс», которое не занималось зданием. В 2021 году по решению суда бывший кинотеатр был изъят у частника.