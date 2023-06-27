В Волгограде за 13,6 млн рублей выкупили руины кинотеатра «Юбилейный»

Чиновники обещают, что бывший кинотеатр получит новую жизнь Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде состоялся аукцион по продаже кинотеатра «Юбилейный», точнее, того, что осталось от здания. Руины в Красноармейском районе за 13 миллионов 631 тысячу рублей приобрел предприниматель из Чечни Ибрагим Джабраилов. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на протокол о результатах торгов, который опубликовал комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

Всего на торги были поданы 3 заявки. Начальная цена составляла 13 миллионов 970 тысяч рублей.

Новый собственник восстановит здание бывшего кинотеатра с сохранением его облика и в прежних границах. Сообщается, что «Юбилейный» получит новую жизнь.

- Уже разработана проектно-сметная документация — ее подготовила организация, лицензированная Минкультуры России. Проект в обязательном порядке подлежит государственной историко-культурной экспертизе, - сообщили в комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

По информации из открытых источников, Ибрагим Джабраилов является руководителем ООО «Сардострой». Фирма, зарегистрированная в Чеченской Республике, занимается строительством и ремонтом дорог, возведением жилых и нежилых зданий.

Напомним, бывший кинотеатр «Юбилейный» ранее пытались продать неоднократно. Однако покупатели на пустующее полуразрушенное здание не находились. Ранее оно принадлежало ООО «Плюс», которое не занималось зданием. В 2021 году по решению суда бывший кинотеатр был изъят у частника.