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НовостиПроисшествия27 июня 2023 15:20

На трассе в Волгоградской области «ГАЗель» столкнулась с фурой

Медицинская помощь потребовалась водителю фургона
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В дождь на трассе в Волгоградской области произошла авария с участием фуры и фургона. В 11.00 27 июня в Иловлинском районе на магистрали «Качалино – Вертячий - Степной» столкнулись грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros и «ГАЗель». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

После столкновения с фурой «ГАЗель» вылетела с дороги. Травмы получил водитель отечественного фургона. Ему оказали помощь на месте происшествия.