На юге Волгограда заметили людей в камуфляже с оружием

Бойцы отработали стратегию возле важного объекта социальной инфраструктуры. ФОТО: оперштаб по Волгоградской области

В Советском районе Волгограда весь день, 27 июня 2023, шли антитеррористические учения. Группировка из всех силовых ведомств отработала их в соответствии с утвержденным НАК планом, сообщили сайту volgograd.kp.ru в оперативном штабе Волгоградской области.

Неподалеку от вуза силовые ведомства разбили лагерь. ФОТО: оперштаб Волгоградской области

- Задачи учения решены в полном объеме, цели достигнуты, - заявили в оперштабе.

Люди в камуфляже по кустам пробирались к научной библиотеке, где по легенде скрывались террористы. ФОТО: оперштаб по Волгоградской области.

Результаты рассмотрият на совместном заседании оперштаба и антитеррористичекой комиссии. ФОТО: оперштаб по Волгоградской области

Силовые ведомства развернули штабную палатку неподалеку от захваченного террористами объекта. По легенде учений, таковым стал ВолГУ. По кустам люди в камуфляже подобрались к научной библиотеке вуза, где располагается приемная комиссия. Именно там засели террористы. Участникам учений удалось задержать и обезвредить захватчиков. Результаты обсудят на совместном заседании оперштаба и антитеррористической комиссии.