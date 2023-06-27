В Волгограде женщину осудили за игровой аппарат

Суд вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 июня Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор одной из участниц банды, организовавшей азартные игры. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, Парахиной дали два года условно.

Как выяснило следствие, женщина ради заработка вступила в преступный сговор с фигурантами уголовного дела. Они купили игровое оборудование и использовали его вне игорной зоны. Также волгоградку обвинили по другой статье - организация преступного сообщества или участие в нем. Однако суд отменил ее.

- Мера пресечения Парахиной до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения, - уточнили в райсуде.

Приговор еще не вступил в силу, его можно оспорить.