В Волгограде для жителей многоэтажек на Титова устанавливают уличное освещение

Работы выполнены на 85%. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде на бульваре Титова вдоль многоэтажных домов делают уличное освещение. Работы идут от улицы Еременко до Таращанцев. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, подрядчик установил половину светоточек. Всего здесь будет 40 новых фонарей.

- Одновременно компания-исполнитель готовит территорию вдоль пешеходной зоны для укладки газона, - уточнили в мэрии.

Вдоль улицы уже появилась парковая мебель. На каштановой аллее высадили молодые деревья, а разделительную полосу украсили катальпами, бирючинами и розами. В зеленой зоне устроили автополив. До окончания работ осталось совсем чуть-чуть.