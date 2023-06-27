Группа «Ситиматик» автоматизирует бизнес-процессы регионального оператора в Волгоградской области

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Группа «Ситиматик» приступила к эксплуатации автоматизированной информационной системы «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «А.ПРО»), разработанной Российским экологическим оператором (ППК «РЭО») совместно с ООО «Большая Тройка». Накануне компании подписали трехстороннее соглашение, предоставляющее Группе право пользования системой.

Ситиматик стал первой компанией отрасли обращения с отходами, которая внедрила АИС «А.ПРО» на своем предприятии. Система запущена на базе ООО «Ситиматик-Волгоград», выполняющего функции регионального оператора на всей территории Волгоградской области.

АИС «А.ПРО» представляет собой комплексное решение для поддержки бизнес-процессов регионального оператора, а также управляющей компании на полигоне или сортировочной станции. Информационная система охватывает всю деятельность оператора: от заключения договоров до назначения ежедневных задач водителям мусоровозов, автоматически прокладывая и оптимизируя маршруты с учетом количества отходов на объектах инфраструктуры.

Презентация системы, а также демонстрация ее функциональных возможностей успешно прошли на полях Петербургского международного экономического форума в июне 2023 года, получив большое количество положительных отзывов.

«Ситиматик непрерывно стремится к повышению эффективности и качества оказываемых услуг. Автоматизация бизнес-процессов во всех компаниях Группы – логичная и неотъемлемая часть нашего дальнейшего развития. Выбор в пользу АИС «А.ПРО» был сделан в первую очередь потому, что это, по сути, единственное программное решение, которое было разработано с учетом специфики отрасли обращения с отходами и призванное решить все основные задачи регионального оператора, которые в той или иной степени могут быть автоматизированы. Мы были приятно удивлены возможностями системы и уверены, что она отлично зарекомендует себя как эффективный инструмент для сопровождения текущей деятельности», – отметил Председатель Совета директоров АО «Ситиматик» Сергей Котляренко.

«Работа системы направлена на эффективное достижение целей для проведения реформы отрасли по обращению с отходами в нашей стране. Кроме того, проект положительно повлияет и на экономическую эффективность в сфере переработки отходов. Создание АИС отвечает принципам экономики замкнутого цикла и направлено на улучшение качества жизни граждан и окружающей среды», — сообщил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

Мария Чахнина, генеральный директор ООО «А.ПРО» – компании, программисты которой непосредственно отвечали за разработку информационной системы, рассказала, что «АИС «А.ПРО» призвана учесть все нюансы, с которыми приходится ежедневно сталкиваться компаниям в сфере обращения с ТКО. «Система построена на единой платформе и представляет собой оптимальное облачное решение. Она имеет иммунитет к высоким нагрузкам, постоянно обновляется и дополняется новым функционалом. Помимо автоматизации большинства бизнес-процессов, АИС «А.ПРО» еще и дает возможность существенно сэкономить на затратах по покупке дорогостоящей IT-инфраструктуры, так как уже включает большинство необходимых регоператору программных решений. ¬В целом, по нашим оценкам, система позволит повысить эффективность работы регионального оператора в среднем на 20-30%», – подчеркнула Мария Чахнина.

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