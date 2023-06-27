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НовостиОбщество27 июня 2023 12:53

В Волгограде частично закроют железнодорожный переезд 29 июня

Ограничения введут в Советском районе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Движение будет ограничено частично

Движение будет ограничено частично

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Советском районе Волгограда ограничат движение для автомобилей через железнодорожный переезд. Он будет частично перекрыт 29 июня из-за ремонта. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

С 9.00 до 17.00 29 июня частично ограничат движение машин рядом с поселком Горная Поляна через железнодорожный переезд на перекрестке с трассой 18Н-8 «Волгоград – Новый Рогачик».

Проезд будет осуществляться по сигналам регулировщика.

- Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки, - отметили в компании.