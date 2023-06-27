Детская карта «Центр-инвест» вошла в ТОП-5 рейтинга дебетовых карт России

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Информационный портал «Выберу.ру» составил рейтинг лучших детских дебетовых карт в июне 2023 года. Детская карта банка «Центр-инвест» заняла 5 место среди банков России.

Эксперты «Выберу.ру» проанализировали карты для детей в линейках ТОП-100 банков страны и рассчитали наиболее выгодные предложения. При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как: стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка, начисление процентов на остаток, возможность выпуска дополнительной карты, набор дополнительных сервисов — онлайн-оформление, выбор дизайна карты, наличие бонусов детям и родителям, значимость банка на финансовом рынке.

Детскую карту банка «Центр-инвест» с бесплатным обслуживанием можно оформить ребенку, начиная с 6 лет, а родители могут легко контролировать расходы и установить лимит трат в мобильном банке. На остаток свыше 100 рублей ежемесячно начисляется до 3% годовых, программы лояльности банка и партнеров дают возможность получить кешбэк в рублях — до 30% за покупки по карте.

Банк «Центр-инвест» всегда стремится предложить лучшие решения для клиентов и партнеров. Оформить детскую карту можно на сайте банка или в любом офисе «Центр-инвест».

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