В Волгоградской области завершилось расследование гибели мальчика из Астрахани в аквапарке

Фото: прокуратура Волгоградской области

Завершилось расследование уголовного дела после гибели 13-летнего подростка из Астрахани в аквапарке Волжского «21 век». Директор, исполнительный директор и трое инструкторов обвиняются в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Следователи установили, что мальчик погиб из-за бездействия руководства и сотрудников аквапарка. Материалы уголовного дела были направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, трагедия произошла 26 июня 2022 года. Мальчик вместе с семьей приехал из Астрахани, чтобы отдохнуть в аквапарке Волжского. У каждой горки его встречал папа, так как школьник не умел плавать. Но отец и сын не поняли друг друга, подросток скатился с той горки, за которой родители не наблюдали. Он не смог вынырнуть из воды, в течение семи минут спасатели и другие работники комплекса не видели, что ребенок тонет. Заметили мальчика, когда он уже был мертв.

Отметим, директор аквапарка Григорий Газарян находится под домашним арестом. Во время следствия под стражу заключили инструкторов и оператора, которые должны были следить за людьми, затем одного из них выпустили из СИЗО под домашний арест.