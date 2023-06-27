Под Волгоградом на посту ДПС задержали перевозившего в машине овец фермера

Мужчина перевозил овец без документов. Фото: Артем ЛЕНЦ

Фермера, перевозившего 7 овец в автомобиле, остановили на посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, у мужчины не было документов о том, что животные не больны бешенством. Они могли представлять серьезную угрозу. Как пояснил волгоградец, он собирался содержать овец дома в подсобном хозяйстве, однако не позаботился об обследовании.

Тем самым фермер нарушил требования ветеринарного законодательства, но отделался лишь предупреждением.

- Нарушителю ветеринарного законодательства объявлено предостережение о недопустимости нарушений. Таким образом, применяются меры по стимулированию добросовестного соблюдения обязательных требований путем проведения профилактических мероприятий, - уточнили в надзорном ведомстве.