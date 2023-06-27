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НовостиОбщество27 июня 2023 11:30

В Волгоградской области завезли в больницы 80 единиц реабилитационной медтехники

До конца года поступят еще 30 аппаратов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
С тренажерами реабилитация будет эффективней.

С тренажерами реабилитация будет эффективней.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В больницы Волгограда и области поступает новое оборудование для пациентов. В медучреждения по программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» завезли уже 80 единиц медтехники, до конца года поступит еще 30, сообщили в облздраве.

Так, областная больница №3 получила 44 новинки, в том числе различные тренажеры и комплексы, аппараты для гальванизации и электрофореза. Пациентам они помогут в реабилитации при заболеваниях суставов, в тренировках равновесия и координации. Также в медучреждение поставили дополнительные кровати с электроприводом и противопролежневые системы.