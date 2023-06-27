Заключенный через сайт знакомств развел двух жительниц Волгограда на 2 млн рублей

Женщины не знали, что их друг по переписке сидит в колонии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгограде суд огласил приговор 39-летнему жителю Ульяновской области, обманувшему двух женщин. Ранее судимый, будучи в колонии, через сайт знакомств начал общение с одинокими дамами. Во время переписок он сумел выманить у них более двух миллионов рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Заключенный на сайте знакомств использовал чужие фотографии и представлял себя завидным женихом. Одинокие женщины верили сообщениям, думали, что им улыбнулась настоящая удача. Кавалер обещал волгоградкам скорые встречи, только отмечал, из-за форс-мажоров сам купить билеты не может. Во время общения мужчина узнал персональные данные дам. Заключенный у одной из женщин похитил около двух миллионов рублей, у другой – 135 тысяч. Еще он через мобильное приложение оформил на них кредиты – по 100 тысяч на каждую. В одном из случаев служба безопасности банка заблокировала заем.

Вину фигурант не признал. Красноармейский районный суд за мошенничество наказал его лишением свободы на срок 6 лет 1 месяц в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иски обманутых волгоградок о взыскании причиненного ущерба. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.