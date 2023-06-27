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НовостиНедвижимость27 июня 2023 9:21

Часть Волжского осталась без света и холодной воды

Во втором городе Волгоградской области произошли сразу две коммунальные аварии
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Холодную воду вернут к вечеру

Холодную воду вернут к вечеру

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В городе Волжский Волгоградской области некоторые жители неожиданно остались без электричества, а у других отключили холодную воду. 27 июня произошли сразу две коммунальные аварии.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волжского, в 11.25 в 30 и 31 микрорайонах произошло аварийное отключение света. Ремонтные бригады выполняют работы, в течение часа электричество должно вернуться.

На улице Оломоуцкой рядом с домом №38 во вторник возникла течь из колодца. Коммунальщики перекрыли холодное водоснабжение на время ремонтных работ. Воду должны включить до 17.00.