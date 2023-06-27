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НовостиНедвижимость27 июня 2023 9:04

В городе Волгоградской области снизили подачу воды из-за коммунальной аварии

Порыв не могут устранить с 26 июня
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Рабочие на месте порыва устраняют утечку

Рабочие на месте порыва устраняют утечку

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Свежая коммунальная авария произошла в городе Котово Волгоградской области. Накануне, 26 июня, местные жители сообщали о порыве водопроводного колодца на одной из главных улиц города. Власти муниципалитета подтвердили факт порыва, о чем сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на телеграм-канал «Единый портал ЖКХ администрации города Котово».

- В связи с утечкой на водопроводе диаметр 700 мм в районе МФЦ с 11.00 и до устранения будет снижено давление воды системе водоснабжения, - говорится в сообщении.

Подача ресурса будет снижена в домах, находящихся в центральной части города и старого Котово. Стоит отметить, что за последние полгода в городе практически регулярно происходят коммунальные коллапсы. Начались они еще зимой и не прекращаются летом.