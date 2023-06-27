Три новые школы откроются 1 сентября в Волгограде и области

Так сейчас выглядит школа-гигант на улице Кортоева. Фото: АВО

Три новые школы распахнут двери для учеников 1 сентября 2023 года в Волгограде, Волжском и Михайловке. Еще четыре – в следующем году. Вопросы строительства и реконструкции общеобразовательных учреждений обсудили на выездном совещании на стройплощадке на улице Кортоева в Дзержинском районе губернатор Андрей Бочаров и чиновники, сообщили в администрации Волгоградской области.

- По четырём школам работы продолжаются. Две (в Дзержинском и Ворошиловском районе) сдаём в этом году, ещё две (в поселке ГЭС и в Советском районе) - в следующем, - отметил Андрей Бочаров.

Самую большую в регионе школу на 1280 мест на улице Кортоева в Дзержинском районе Волгограда достроят в этом году. Возводит ее «Пересвет-ЮГ». Сейчас на объекте идут отделка фасада и внутренних помещений, благоустройство территории и строительство спортивного блока, где будут не только спортзалы и стадион, но и тренажёрка, раздевалки и душевые. Ученики смогут оценить все это 1 сентября 2024 года.