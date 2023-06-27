Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 8:19

В Волгоград с задержкой прибыл самолет из Питера из-за больного пассажира

Вылет был перенесен практически на час
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгоград самолет прибыл с опозданием в 40 минут

В Волгоград самолет прибыл с опозданием в 40 минут

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне выбился из расписания авиарейс Санкт-Петербург – Волгоград. 26 июня полет был перенесен из-за больного пассажира на борту. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident, в 12.15 после выхода «Боинга-737» авиакомпании «Победа» на предварительный старт командир самолета сообщил о пассажире, у которого случились проблемы со здоровьем.

Воздушное судно вернулось на стоянку в «Пулково». В итоге взлет был перенесен практически на час. Вылетел самолет в 13.00. В Волгограде «Боинг» приземлился в 15.25, по расписанию он должен был прибыть в 14.45.

Напомним, в понедельник в аэропорту Волгограда без объявления причин авиакомпания «Азимут» отменила рейсы из Волгограда в Уфу и Минеральные Воды.