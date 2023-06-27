В Волгоградской области задержали груз с нелегальными сигаретами стоимостью 137 млн рублей

СК расследует уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи расследуют уголовное дело по факту перевозки крупной партии нелегальных сигарет на 137 миллионов рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, членов организованной группы подозревают в нарушении статьи 171.1 УК ФР.

Преступление произошло в феврале 2023 года. Сообщники организовали перевозку груза из Астрахани в Москву через Волгоградскую область. На посту ДПС в Светлоярском районе грузовики остановили полицейские.

- При досмотре были обнаружены более 2 тысяч коробок, внутри которых более 1 миллиона пачек немаркированной табачной продукции, которая в последующем была изъята, - уточнили в следкоме региона.

Установлено, что одним из участников банды был полицейский из столицы. Сообщники находятся под стражей, расследование продолжается.