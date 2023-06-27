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НовостиОбщество27 июня 2023 7:47

«Единая Россия» выдвигает участника СВО, врача и мэра на выборы в Волгограде

В список кандидатов в Волгоградскую гордуму вошли 75 человек
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
В списках кандидатов встречаются как новички, так и известные фамилии

В списках кандидатов встречаются как новички, так и известные фамилии

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области региональный политический совет «Единой России» утвердил итоговый список кандидатов на предстоящие выборы. Среди них есть действующие мэры муниципалитетов и участники специальной военной операции. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу реготделения. В сентябре обновится состав депутатов Волгоградской, Волжской и Камышинской городских дум.

В Волгограде общемуниципальную тройку возглавляет действующий глава города-героя Владимир Марченко, главврач Волгоградской областной клинической больницы № 1 Наталия Кушнирук, а также участник специальной военной операции Игорь Воробьев. Всего в список кандидатов на участие в выборах в гордуму вошли 75 человек.

В Волжском кандидатов на предстоящие выборы в гордуму чуть меньше - 51. Паровозами идут глава города-спутника Игорь Воронин, основатель движения серебряного волонтерства Вера Лазарева и участник СВО Андрей Пирогов.

Сформированные списки направлены на согласование в президиум генсовета партии. После чего реготделение сможет выдвинуть кандидатов на областной конференции.