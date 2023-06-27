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НовостиОбщество27 июня 2023 7:42

Погибшего в СВО мобилизованного Андрея Ратке похоронили под Волгоградом

Волгоградец погиб 17 июня 2023 года при выполнении боевой задачи
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Бойца проводили в последний путь в Петровом Вале.

Бойца проводили в последний путь в Петровом Вале.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сегодня, 27 июня 2023 года, в Петровом Вале похоронили погибшего в ходе специальной военной операции мобилизованного Андрея Ратке. Рядовой погиб 17 июня 2023 года при выполнении боевой задачи, сообщили в администрации Камышинского района Волгоградской области.

- Вечная память герою Отечества, выполнившему воинский долг по защите его территорий, - говорится в некрологе.

Андрей Ратке родился в Ольховском районе. В последнее время жил и работал в Саратовской области. Оттуда и ушел по повестке. Похоронили бойца с военными почестями в Петровом Вале – там сейчас живет его супруга.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Андрея Ратке и всех погибших в ходе СВО.