Погибшего в СВО мобилизованного Андрея Ратке похоронили под Волгоградом

Бойца проводили в последний путь в Петровом Вале. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сегодня, 27 июня 2023 года, в Петровом Вале похоронили погибшего в ходе специальной военной операции мобилизованного Андрея Ратке. Рядовой погиб 17 июня 2023 года при выполнении боевой задачи, сообщили в администрации Камышинского района Волгоградской области.

- Вечная память герою Отечества, выполнившему воинский долг по защите его территорий, - говорится в некрологе.

Андрей Ратке родился в Ольховском районе. В последнее время жил и работал в Саратовской области. Оттуда и ушел по повестке. Похоронили бойца с военными почестями в Петровом Вале – там сейчас живет его супруга.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Андрея Ратке и всех погибших в ходе СВО.