Мэрия Волгограда ищет подрядчика для реконструкции памятника Дзержинскому

Специалисты капитально обновят основу и цоколь памятника, а также облицовку скульптуры Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Мэрия Волгограда ищет подрядчика для восстановления памятника Феликсу Дзержинскому на одноименной площади в северной части города-героя. В прошлом году ООО «Ренессанс» за почти миллион рублей разработал проект будущей реставрации. Подрядчику предстоит воплотить его в жизнь. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, в аукционе могут принять участие только лицензированные организации.

Напомним, памятник построили 90 лет назад. За почти сотню лет скульптура пришла в плачевное состояние. Эксперты заключили, что памятник требует срочного обновления.

- Победителю аукциона предстоит практически заново оборудовать железобетонную основу постамента и цоколя памятника. Также будет приведена в порядок облицовка мемориала, а саму скульптуру Дзержинского очистят от следов атмосферных воздействий и покроют защитным составом, - уточнили в мэрии.

Отметим, что в 2023 году в Волгограде приведут в порядок более 40 мемориалов.