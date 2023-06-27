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НовостиОбщество27 июня 2023 6:51

В Волгограде 27 июня проходят антитеррористические учения в Советском районе

Жителей города просят не пугаться скопления вооруженных людей и ограничений передвижения
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В Волгограде будут отрабатывать действия при теракте.

В Волгограде будут отрабатывать действия при теракте.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Антитеррористические учения пройдут 27 июня 2023 года в Советском районе Волгограда согласно утвержденному председателем НАК плану, сообщили сайту volgograd.kp.ru в оперативном штабе Волгоградской области. Жителей города просят не пугаться скопления вооруженных людей и связанных с этим ограничений передвижения.

Отрабатывать в ходе тактико-специальных учений во вторник будут теракт на объекте социальной инфраструктуры. Так что горожан просят не верить слухам, которые наверняка возникнут из-за появления на улицах спецтехники, силовиков и спецслужб с оружием.