В Волгограде 27 июня проходят антитеррористические учения в Советском районе

В Волгограде будут отрабатывать действия при теракте. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Антитеррористические учения пройдут 27 июня 2023 года в Советском районе Волгограда согласно утвержденному председателем НАК плану, сообщили сайту volgograd.kp.ru в оперативном штабе Волгоградской области. Жителей города просят не пугаться скопления вооруженных людей и связанных с этим ограничений передвижения.

Отрабатывать в ходе тактико-специальных учений во вторник будут теракт на объекте социальной инфраструктуры. Так что горожан просят не верить слухам, которые наверняка возникнут из-за появления на улицах спецтехники, силовиков и спецслужб с оружием.