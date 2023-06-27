В Волгоградской области 504 млн рублей потратят на транспорт и инфраструктуру

Регион получил средства на строительство жилья и обновление транспорта. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области 504 миллиона рублей, поступивших из госбюджета в качестве второго транша льготной финансовой поддержки, потратят на развитие транспорта и инфраструктуры. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, в 2023 году в областной бюджет поступит около 3,2 миллиарда рублей на строительство жилых домов и обновление транспорта.

- С начала года в бюджет региона уже поступило 1,2 млрд рублей бюджетного кредита. Один из объектов, созданных с привлечением льготного финансирования, уже сдан - новый водовод протяженностью порядка трёх километров построен в городе Волжском, - уточнили в обладминистрации.

Напомним, ранее регион заключил договор с компанией КАМАЗ, в рамках которого закупят новые электробусы. Всего же с 2022 по 2025 годы из госбюджета в регион направят 7,2 миллиарда на развитие инфраструктуры.