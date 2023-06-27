«Ситиматик-Волгоград» принял участие в фестивале #ТриЧетыре

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Специалисты регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) приняли участие в молодежном фестивале #ТриЧетыре.

В спортивных, творческих, образовательных, просветительских и развлекательных мероприятиях, которые прошли в Волгограде 23 и 24 июня, участвовало более 450 тысяч человек.

«Ситиматик-Волгоград» принял участие в работе площадки «Жизнь в стиле Эко» совместно с сотрудниками облкомприроды, природных парков, студентами профильных вузов региона, специалистами десятка предприятий, занимающих вторичной переработкой отходов и реализующих важные экологические проекты.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Наши специалисты рассказали гостям про экологическую деятельность компании, направленную на формирование экологической культуры населения. Был презентован экопункт «Вторматик» по приему вторичных материальных ресурсов (ВМР) от населения за денежное вознаграждение, рассказано о видах принимаемого сырья, с помощью демонстрационного стенда наглядно показано – что именно принимает пункт, по какой цене и в каком виде. В течении всего дня работал накопитель крышек для благотворительного проекта «Добрые крышечки». Сотрудник компании выступила с открытой лекцией по теме «Утилизация растительных отходов», в ходе которой напомнила, что ветки не ТКО и рассказала о способах утилизации отходов содержания зеленых насаждений и растительных остатков методом дробления и компостирования.

Для всех желающих «Ситиматик-Волгоград» организовал мастер-класс по росписи и украшению экосумок, которые были заранее изготовлены совместно с технологическим колледжем. Все шопперы и маленькие сумочки для телефона были отшиты из джинсов, которые жители сдали в экопункт «Вторматик» - так джинсовые изделия получили вторую жизнь, превратившись в стильные сумки. Волонтеры Волгоградского технического колледжа помогали всем желающим создать неповторимый индивидуальный образ каждой сумочки: разрисовывать изделия специальными красками по ткани, украсить вышивкой или оформить различным декоративными элементами (бусинами и деталями, сделанными из пластиковых бутылок, обработанных особым образом).

Напомним, в прошлом году в фестивале приняли участие порядка 240 тыс. человек, в этом году участников значительно увеличилось.

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