В Волгоградской области СК проверит воспитательницу, избившую ребенка в детском саду

Вопиющая ситуация произошла в Серафимовиче Фото: Кирилл ЧАЩИН

В детском саду Серафимовичевского района Волгоградской области следователи проверяют одного из работников учреждения. Воспитательница грубо обращалась со своими подопечными. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, 2 июня 2023 года воспитательница одного из детских садов города не могла успокоить 5-летнего мальчика во время тихого часа и чтобы угомонить его, начала угрожать и наносить телесные повреждения.

СУ СК по Волгоградской области ходатайствует о передаче следователям ведомства материалов проверки о неправомерных действиях воспитателя в детском саду.