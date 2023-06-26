Волгоградские онкологи провели прокол в сосуде для остановки роста опухоли у пациентки

Медики продолжают наблюдение за пациенткой в онкодиспансере. Фото: администрация Волгоградской области.

Медики Волгоградского онкодиспансера провели сложную операцию, чтобы остановить рост новообразования у 56-летней пациентки. У женщины после лечения опухоли молочной железы выявили прогрессирование опухолевого процесса в печень. Операцию по удалению было проводить опасно, а химиотерапия не дала результатов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, в Волгоградском онкодиспансере выбрали современный малотравматичный внутрисосудистый метод - трансартериальная химиоэмболизация опухоли.

Специалисты через небольшой прокол в сосуде ввели химиопрепарат в метастаз печени с блокировкой притока крови к опухолевой ткани. Данный метод позволит остановить деление злокачественных клеток, остановит увеличение новообразования, а, возможно, уменьшит его. Введенные химиопрепарат воздействует напрямую на новообразование, не затрагивая другие органы. Онкологи продолжают следить за пациенткой в стационаре.