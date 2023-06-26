МЧС предупреждает о грозе с градом и шквалистом ветре в Волгоградской области

В регионе ожидаются дожди. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В ближайшие сутки на Волгоградскую область обрушится непогода. МЧС предупреждает жителей о сильной грозе с градом, ливнях, дождях и шквалистом ветре, порывы которого достигнут 25 метров в секунду. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального МЧС, ухудшения погодных условий ожидается с 6.00 до 9.00 часов 27 июня 2023 года. Весь завтрашний день будут сильные дожди, они продолжатся ночью и в первой половине среды.

Волгоградским автомобилистам напоминают о правилах безопасности. Не стоит парковать машины под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями.

- При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним. Воздержитесь от выхода на акваторию на маломерном судне, - советуют спасатели.

В случае ЧП необходимо звонить на «101».