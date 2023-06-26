Под Волгоградом 34-летний курьер мошенников обманул двух пенсионеров на 340 тысяч

Фото: ГУ МВД Волгоградской области.

В Волгоградской области задержали 34-летнего курьера мошенников, который обманул как минимум двух пенсионеров на 340 тысяч рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина раньше проживал в Астраханской области, был судим. Затем он переехал в Михайловку, где помогал телефонным аферистам обманывать стариков.

- Потерпевшими в результате мошеннических действий стали 80-летняя и 94-летняя женщины, у которых в общей сложности курьер забрал и перевел на счета сообщников 340 тысяч рублей. – уточнили в полиции региона.

Также полицейские успели предотвратить преступление в отношении 62-летней женщины, которая собиралась перевести мошенникам 300 тысяч рублей. Мужчина находится под стражей. Стражи порядка ищут потерпевших от действий афериста.