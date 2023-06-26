За неделю 211 человек пострадали от клещей в Волгоградской области

Клещи продолжают нападать на волгоградцев Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области продолжается сезон активности клещей, которые не перестают нападать на людей. За последнюю неделю в регионе клещи укусили 211 жителей региона, всего с весны пострадали 1 537 человек. Растет число заболевших иксодовым клещевым боррелиозом, оно увеличилось до семи. За неделю болезнь выявили у одного пострадавшего от клеща. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора.

- В настоящее время зарегистрировано 7 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди населения Волгограда, Камышинского и Суровикинского районов, - отметили в ведомстве.

При этом в регионе для борьбы с клещами не прекращаются акарицидные обработки в местах массового пребывания людей. Волгоградцам рекомендуют вовремя косить траву, удалять сухостой и убирать свалки, чтобы снизить число грызунов – они являются основными прокормителями клещей.

Санитарные врачи напоминают, что при присасывании клещей необходимо обратиться в поликлинику или травмпункт.