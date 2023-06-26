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НовостиПолитика26 июня 2023 12:43

В Волгограде сотрудники Росгвардии получили награды за участие в СВО

Отличившиеся сотрудники ведомства были награждены медалями
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области

Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области

В Волгограде наградили сотрудников регионального Управления Росгвардии, которые отличились при выполнении служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине. Им вручили медали в соответствии с указом президента Российской Федерации.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, двое росгвардейцев награждены медалью Жукова и медалью Суворова, еще четверо - медалью «За отличие в охране общественного порядка». Награды вручил заместитель начальника территориального органа ведомства полковник полиции Дмитрий Ивлиев.

Росгвардейцев поблагодарили за проявленные мужество и самоотверженность, пожелали дальнейших успехов при выполнении задач.