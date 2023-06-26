Под Волгоградом спустя 20 лет задержали насильника и убийцу 19-летней девушки

СК завершил расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Волгоградской области предъявили обвинение 41-летнему насильнику и убийце 19-летней девушки. Преступление произошло двадцать лет назад в станице Кумылженской. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, в феврале 2003 года обвиняемый встретил на улице Мира возле увеселительного заведения жертву, которая была пьяна. Он отвел ее на пустырь, избил, изнасиловал и бросил умирать на снегу. Девушка скончалась от травм и переохлаждения.

Поймать преступника по горячим следам не удалось. но следователи подняли материалы спустя много лет.

- По результатам проведения генетической экспертизы выявлен генотип предполагаемого фигуранта, которым оказался 41-летний житель хутора Рогожин Михайловского района Волгоградской области. Как установили следователи СКР мужчина ранее проживал в станице Кумылженской, - уточнили в следкоме.

Мужчина под стражей, ему грозит реальный срок.